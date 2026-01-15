Kein Start in Altenberg: Angeschlagene Flock pfeift für Olympia auf den Gesamtweltcup

Altenberg – Skeleton-Ass Janine Flock verzichtet mit Blick auf Olympia auf ein Antreten am Freitag beim Weltcupfinale in Altenberg. Die Tirolerin schreibt damit auch die Weltcuptitelverteidigung ab. Flock hatte bei der EM in St. Moritz vergangene Woche im Training eine Blessur erlitten. Sie sei nach einem harten Bandenkontakt nicht ganz fit. „Es ist ein ständiges Auf und Ab“, sagte die 36-Jährige, die Altenberg vorzeitig verließ und sich nun in Innsbruck untersuchen lässt.

„Die größte Schwierigkeit im Eiskanal war, dass ich den Schlitten nicht mehr gespürt und dadurch Lenkpunkte nicht mehr getroffen habe“, erklärte Flock. „Der Weltcup war in dieser Saison ohnehin nicht das Ziel. Und bis zu den Olympischen Winterspielen habe ich jetzt noch genug Zeit. Cortina hat für mich oberste Priorität.“ Das erste olympische Skeleton-Training im Cortina Sliding Center findet am 9. Februar statt, der erste Wettkampftag ist der 13. Februar. „Das ist genug Zeit für Janine, um wieder ganz fit zu werden“, meinte Trainer Michael Grünberger.