Gedenkstätte von jungem Unfallopfer zerstört: „Das hat mich sehr getroffen“

Vor neun Jahren starb eine 16-jährige Tirolerin bei einem schweren Verkehrsunfall entlang der Zirler Bundesstraße. Ihr Vater hat an der Unfallstelle eine Gedenksäule errichten lassen. Doch immer wieder kam es zu Diebstählen. Jetzt wurde sogar die Säule aus ihrer Verankerung gerissen.