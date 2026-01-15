Vater klagt an

Gedenkstätte von jungem Unfallopfer zerstört: „Das hat mich sehr getroffen“

Die Säule, die an die verstorbene 16-jährige Sarah erinnern soll, steht neben einer kleinen Parkbucht, nicht direkt an der Straße. Sie soll auch als Mahnmal dienen, damit sich nicht irgendwann wieder ein schlimmer Unfall ereignet.
Vor neun Jahren starb eine 16-jährige Tirolerin bei einem schweren Verkehrsunfall entlang der Zirler Bundesstraße. Ihr Vater hat an der Unfallstelle eine Gedenksäule errichten lassen. Doch immer wieder kam es zu Diebstählen. Jetzt wurde sogar die Säule aus ihrer Verankerung gerissen.

