Auftakt in Spanien

Fünfter Start bei Freeride World Tour: Tiroler Rainer fiebert der ersten WM entgegen

Trotz bescheidener Schneelage in der Vorbereitung startet Valentin Rainer am Donnerstag in Spanien mit einem guten Gefühl in die Freeride World Tour.
© AFP/Schmid
Daniel Lenninger

