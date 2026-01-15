Tirol im Hochzeitsfieber, Holiday on Ice und der Nino aus Wien: Das ist los in Tirol

Gerade noch das neue Jahr eingeläutet, schon ist der erste Monat wieder zur Hälfte rum. Auch am dritten Jännerwochenende ist in Tirol wieder einiges los. So steht Innsbruck ganz im Zeichen der Hochzeiten- und Festemesse, in Osttirol findet der Dolomitenlauf statt und Holiday on Ice lädt auch zum Gastspiel ein. Daneben viel Musik unter anderem mit dem „Nino aus Wien“. Die Event-Highlights im kompakten Überblick.

📅 FREITAG (16. Jänner)

Der Nino aus Wien in Imst

Man darf ihn wohl nach so vielen Jahren mittlerweile Austropop-Legende nennen: Einer der wohl talentiertesten Singer/Songwriter des Landes besucht Tirol. Der Nino aus Wien kommt am Freitagabend samt Band für ein Konzert nach Imst. Beginn mit dem „Bob Dylan vom Praterstern“ auf der Stadtbühne ist ab 20 Uhr. Karten gibt es HIER.

Straight outta Wien: Der Nino aus Wien kommt am Freitag nach Imst. © Florian Rainer

Faschingseröffnung in Rum

Am Freitag wird die fünfte Jahreszeit im Veranstaltungszentrum in Rum groß gefeiert. Ab 19 Uhr ist Einlass, um 20 Uhr beginnt ein Abend mit Tradition, Tänzen und Unterhaltung. Für die musikalische Begleitung sorgt die Gruppe Sonnwend.

Aliosha Biz in Kufstein

Nach seinem gefeierten Kurzauftritt bei der Gröstl Show kehrt der skurrile Wiener-Meidlinger Cowboy mit russischen Wurzeln nach Kufstein zurück. Mit im Gepäck: Geschichten aus der Sowjetunion, seiner niederösterreichischen Wahlheimat und den Tiroler Bergen, die er mit humorvoller Skepsis betrachtet. Beginn in der Arche Noe ist um 19.30 Uhr. Mehr dazu HIER.

Jungbauernball Axams

Am Freitag lädt die Jungbauernschaft/Landjugend Axams zum Jungbauernball im Lindensaal ein. Ab 20 Uhr sorgen „Vollgas Tirol“ und ein DJ im Discozelt für musikalische Highlights, während eine Verlosung und eine Mitternachtseinlage das Programm abrunden.

📅 FREITAG und SAMSTAG (16. und 17. Jänner)

Maschek in Innsbruck

Wieder ist ein Jahr vorbei. Grund genug für Maschek, um über 2025 zu reden. Genauer gesagt, drüber zu reden. In drei Vorstellungen (eine am Freitag und zwei am Samstag) blicken die beiden Sprachakrobaten Peter Hörmanseder und Robert Stachel auf das vergangene Jahr. Wer die beiden live erleben will, ist schon zu spät dran. Tickets gibt es leider keine mehr.