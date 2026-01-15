Jetzt wird‘s blutig
Tanz im Knochentempel: Dieser Horrorfilm sucht nach einer Medizin gegen das Grauen
Ralph Fiennes macht in „28 Years Later“ in einer größeren Gastrolle mächtig Eindruck. In der Fortsetzung rückt sein Dr. Kelson ins Zentrum der Erzählung.
© IMAGO/Supplied by LMK
„28 Years Later: The Bone Temple“ ist brutal und hat eine recht simple Botschaft. Seine Vorgänger übertrifft die Horrorfortsetzung in Sachen blutigem Exzess. Am besten ist der Film trotzdem, wenn die Gewalt kurz aussetzt.