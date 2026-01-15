Schrecklicher Unfall in Sölden: Einjähriger Bub mit heißem Tee verbrüht

Das Kind wurde im Bereich der Brust sowie im Bereich des linken Arms verletzt. Es wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Sölden – Zu einem schrecklichen Zwischenfall kam es am späten Mittwochnachmittag in Sölden. Eine niederländische Familie war beim Abendessen in einem Appartement, als das einjährige Kind plötzlich auf dem Esstisch nach einer Kanne mit heißem Tee griff. Dadurch fiel die Kanne um und der heiße Tee ergoss sich über den Buben, teilte die Polizei mit.