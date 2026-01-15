Was Eltern in Zukunft bei Kurzvideos auf YouTube einschränken können

Eltern können auf der Videoplattform YouTube zukünftig stärker kontrollieren, ob, wie lange und wann Kinder Kurzvideos (Shorts) anschauen können. Auch werde es möglich sein, Pausen- und Schlafenszeiten einzustellen und es solle einfacher werden, mehrere Nutzerkonten für Minderjährige anzulegen und innerhalb der YouTube-App anzusteuern, gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt. Mit dem Format YouTube Shorts konkurriert die Plattform unter anderem mit TikTok.