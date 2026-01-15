Von Grippe geschwächt: ÖSV-Ass muss auf Start in Wengen verzichten
Wengen – Ski-Allrounder Marco Schwarz muss die alpinen Lauberhorn-Rennen in Wengen zur Gänze auslassen. Der zuletzt nach dem Adelboden-Wochenende von einer Magen-Darm-Grippe geschwächte Kärntner erlitt in der Nacht auf Donnerstag einen gesundheitlichen Rückschlag, grippebedingt tritt er daher weder im Super-G am Freitag noch im Slalom am Sonntag an. Die Abfahrt am Samstag war für ihn schon vorher kein Thema gewesen. Schwarz wollte noch am Donnerstag abreisen.
Am Mittwoch war der 30-Jährige hinsichtlich seines Antretens noch zuversichtlich gewesen. „Ich bin noch nicht bei 100 Prozent, doch es geht schon deutlich besser“, erklärte der Sieger des Super-G von Livigno. Auch ein Antreten im Donnerstag-Abfahrtstraining ließ er sich da noch offen, die erste Einheit hatte er am Dienstag aber bereits ausgelassen. Nun konzentriert sich Schwarz auf den Weltcup-Höhepunkt nächste Woche in Kitzbühel, wo ab Freitag ebenfalls Super-G, Abfahrt und Slalom auf dem Programm stehen. Unmittelbar danach geht es für Riesentorlauf und Slalom nach Schladming. (APA)
Trainingsbestzeit von Ortlieb in Tarvis
Österreichs Abfahrerinnen haben bereits im ersten Abtasten für die Speedrennen in Tarvis eine vielversprechende Linie gefunden. Nina Ortlieb erzielte in 1:46,24 Min. am Donnerstag die Trainingsbestzeit, die Vorarlbergerin war dabei 0,68 Sekunden schneller als die Deutsche Kira Weidle-Winkelmann. Auf Platz drei folgte Cornelia Hütter (+0,71). Alle weiteren Läuferinnen hatten schon 1,40 Sekunden und mehr Rückstand.
Mit Mirjam Puchner (5.), Ariane Rädler (8.), Lena Wechner (12.), Ricarda Haaser (13./Torfehler) und Christina Ager (15.) landeten insgesamt sieben ÖSV-Läuferinnen unter den Top 15. Zauchensee-Siegerin Lindsey Vonn fuhr die siebentschnellste Zeit. Im italienisch-österreichisch-slowenischen Dreiländereck sind am Wochenende eine Abfahrt und ein Super-G geplant.