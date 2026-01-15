Achtung, Falle: Finanzministerium warnt vor aktuellen Betrug-Mails

Das Finanzministerium warnt aktuell wieder vor betrügerischen E-Mails, die im Namen der Behörde versendet werden und zu angeblich offenen Zahlungen auffordern.

Wien – Das Finanzministerium (BMF) warnt erneut vor betrügerischen E-Mails. Aktuell gibt es einen Anstieg gefälschter E-Mail-Nachrichten, die im Namen des BMF an Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmerinnen und Unternehmer versendet werden. In den Betrug-Mails heiße es, dass angeblich offene Zahlungen zu begleichen wären. Mit einer gefälschten Zahlungserinnerung im Anhang werde auf eine Überweisung auf ausländische Konten gedrängt, erklärte das BMF.

So sieht der gefälschte Bescheid aus. © Finanzministerium

Das Ministerium empfielt Folgen Sie in keinem Fall den darin enthaltenen Anweisungen.

Klicken Sie keinesfalls auf darin enthaltene Links oder Dateien.

Geben Sie unter keinen Umständen persönliche Daten wie Passwörter, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen bekannt.

Das BMF empfiehlt, solche Nachrichten sofort zu löschen. Weitere Infos findet man auf der Webseite der Watchlist Internet.

Das Ministerium weist darauf hin, dass Informationen des Finanzministeriums grundsätzlich in Form von digital signierten Bescheiden erfolgen, die per Post oder in die FinanzOnline Databox zugestellt werden. Das Finanzministerium fordert Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmerinnen und Unternehmer niemals zur Übermittlung von persönlichen Daten wie Passwörtern, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen auf. (APA, TT.com)