Kind beim Überqueren von Straße in Angath von Auto erfasst

Angath – Ein Zehnjähriger ist am Donnerstag in der Früh beim Überqueren einer Straße in Angath von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der junge Einheimische ging laut Polizei gegen 7.30 Uhr vor einem an einer Bushaltestelle stehenden Bus über die Straße. Eine 44-jährige Pkw-Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren.