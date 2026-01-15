Vor dem EM-Auftakt
Tiroler Rochade beim Handball-Nationalteam: Wer den verletzten Miskovez ersetzt
Der verletzte Michael Miskovez spielt den Ball bei der Handball-EM an seinen Schwazer Kollegen Emanuel Petrusic weiter.
© Böhm
Herning – Vor dem heutigen EM-Auftakt im dänischen Herning gegen Deutschland kommt es beim österreichischen Handball-Nationalteam zu einer Kader-Rochade. Weil Michael Miskovez nach seiner Rippenverletzung in der Vorbereitung nicht rechtzeitig für die Vorrunde fit wurde, nominierte ÖHB-Teamchef Iker Romero dessen Schwazer Vereinskollege Emanuel Petrusic nach. Petrusic wird noch heute Abend erstmals bei einem Großereignis im Kader stehen.
„Nach dem Abschlusstraining hat sich die Verletzung als schwerwiegender herausgestellt als zuvor angenommen. Persönlich wie sportlich tut es uns für Mischa unendlich leid“, ließ Sportdirektor Patrick Fölser in einer ÖHB-Aussendung wissen. (TT.com)