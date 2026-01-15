Tiroler Rochade beim Handball-Nationalteam: Wer den verletzten Miskovez ersetzt

Herning – Vor dem heutigen EM-Auftakt im dänischen Herning gegen Deutschland kommt es beim österreichischen Handball-Nationalteam zu einer Kader-Rochade. Weil Michael Miskovez nach seiner Rippenverletzung in der Vorbereitung nicht rechtzeitig für die Vorrunde fit wurde, nominierte ÖHB-Teamchef Iker Romero dessen Schwazer Vereinskollege Emanuel Petrusic nach. Petrusic wird noch heute Abend erstmals bei einem Großereignis im Kader stehen.