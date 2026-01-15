Bürgerinitiative enttäuscht

„Kniefall vor Investoren“: Massive Kritik nach Einigung auf Groß-Wohnbau in Amras

Im Sommer 2024 übergab das Kernteam der Initiative „Lebenswertes Amras“ eine Petition mit über 600 Unterschriften an Bürgermeister Johannes Anzengruber (M.). Nun fühlt man sich von der Stadtführung überfahren.
© BI Lebenswertes Amras
Michael Domanig

Maßlos enttäuscht zeigten sich AnrainervertreterInnen in Innsbruck-Amras: Statt der erhofften Reduktion wird ein umstrittenes Wohnbauprojekt nun sogar noch größer, als sie es befürchtet hatten. Sie werfen der Stadtführung gebrochene Wahlversprechen vor – und fordern zumindest eine Verkehrsentlastung. Auch die Opposition übt heftige Kritik.

