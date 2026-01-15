„Kniefall vor Investoren“: Massive Kritik nach Einigung auf Groß-Wohnbau in Amras

Maßlos enttäuscht zeigten sich AnrainervertreterInnen in Innsbruck-Amras: Statt der erhofften Reduktion wird ein umstrittenes Wohnbauprojekt nun sogar noch größer, als sie es befürchtet hatten. Sie werfen der Stadtführung gebrochene Wahlversprechen vor – und fordern zumindest eine Verkehrsentlastung. Auch die Opposition übt heftige Kritik.