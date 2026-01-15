Sonne lockt, Lawinen drohen
Traumwetter mit Risiko: Am Wochenende weiterhin erhebliche Lawinengefahr in Tirol
So wie hier am Pitztaler Gletscher wird der Himmel auch am Wochenende aussehen. WintersportlerInnen im freien Gelände sollten die angespannte Lawinenlage beachten.
© TT-Leserfoto/Rosmarie Greinig
Sonniges Winterwetter wird am Wochenende in Tirol erwartet. Und das lockt wieder Tausende FreizeitsportlerInnen auf die Pisten – und abseits davon. Dabei ist Vorsicht geboten, denn die Lawinengefahr bleibt in Teilen des Landes erheblich.