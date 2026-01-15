Schwerer Unfall auf Baustelle in Fügen: Arbeiter stürzte vier Meter auf Betonboden

Fügen – Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Fügen ist am Donnerstagnachmittag ein 49-jähriger Mann rund vier Meter in die Tiefe gestürzt. Mit schweren Verletzungen wurde er ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert.

Der Bosnier war gegen 14 Uhr mit Schalungsarbeiten beschäftigt. Er legte dabei Schaltafeln auf bereits vorbereitete Träger. Als der Arbeiter eine dieser Platten betrat, die noch nicht befestigt war, schnappte sie hoch.