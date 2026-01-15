Zwei Autos prallen in Assling aufeinander, beide Lenker verletzt

Assling – Zwei Autos prallten am Donnerstag in Assling frontal aufeinander. Beide Lenker wurden dabei leicht verletzt, berichtet die Polizei. Ein Kleinkind, das in einem der beiden Autos mitfuhr, blieb unverletzt.

Zu dem Unfall kam es gegen 13.45 Uhr auf einer Kreuzung der Drautalstraße (B100) mit einer Gemeindestraße. Ein 30-Jähriger war von Lienz in Richtung Sillian unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen eines 38-Jährigen, der mit seiner kleinen Tochter unterwegs war. (TT.com)