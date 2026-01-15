Massiver Hacker-Angriff in der Hotellerie: Tiroler Plattform warnt Touristiker und Gäste

Aktuell läuft eine europaweite Welle an Betrugsversuchen mit Buchungsplattformen. Auch mehr als Tausend Kunden des Hotelsoftware-Anbieters easybooking aus Innsbruck haben täuschend echte Phishing-Mails bekommen. Ein Datenleck gebe es nicht, versichert das Unternehmen. Auch weitere Reise-Plattformen sind betroffen.