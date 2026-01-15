Das bringt 2026
Von Italien bis Griechenland: Was sich im neuen Jahr für Reisende ändert
Von Krakau über Venedig bis Griechenland: In einigen Urlaubszielen bringt das Jahr 2026 auch für Touristen Neuerungen. Besonders die Anreise mit dem Auto ist dabei betroffen.
Weltenbummler aufgepasst: Der Jahreswechsel bringt nicht nur in Österreich Neues, sondern auch in einigen beliebten Urlaubsländern. Ein Überblick über die größten Änderungen für Reisende in Europa und den Vereinigten Staaten.
Wien – Mit dem Beginn des neuen Kalenderjahres treten traditionell einige neue Gesetze, Verordnungen und Regelungen in Kraft – auch in anderen Staaten. Das hat Auswirkungen auf Reisende, die sich etwa auf neue Verkehrsregeln im Urlaubsland einstellen müssen. Der ÖAMTC rät deshalb zu vorausschauender Reiseplanung. Hier die größten Änderungen im neuen Jahr für Reisende: