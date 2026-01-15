Autofahrerin übersah in Lienz Radlerin: Zwölfjährige stürzte und verletzte sich

Eine 12-jährige Radlerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Lienz verletzt. Wie die Polizei berichtet, wurde das Mädchen von einem Auto erfasst. Die Rettung brachte es ins Krankenhaus Lienz.

Zum Unfall kam es gegen 13.40 Uhr im Kreisverkehr an der Tristacher Straße. Am Steuer des Autos saß eine 70-Jährige. Sie übersah das Mädchen auf dem Fahrrad. Es prallte gegen die Windschutzscheibe und stürzte zu Boden. Die Schwere der Verletzungen war zunächst unklar. (TT.com)