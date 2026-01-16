Vier Verletzte nach Explosion im niederländischen Utrecht

Im Stadtzentrum von Utrecht in den Niederlanden sind bei einer schweren Explosion und einem anschließenden Brand Behördenangaben zufolge mindestens vier Menschen leicht verletzt worden. "Glücklicherweise wurde nach ersten Erkenntnissen niemand durch die Explosion schwer verletzt", sagte die Bürgermeisterin von Utrecht, Sharon Dijksma, am Donnerstag vor Journalisten. Nach der Explosion sind mehrere Gebäude eingestürzt. Die Behörden vermuten ein Gasleck als Unfallursache.

Zwei Menschen seien vor Ort von Rettungskräften medizinisch behandelt worden, erklärte Dijksma. Ein weiterer Mensch sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, einem weiteren sei es nach den Ereignissen gesundheitlich schlecht gegangen.

Nach mehreren Stunden gelang es der Feuerwehr, den Brand zu löschen, der gegen 15.30 Uhr ausgebrochen war. Die Behörden untersuchen noch die Unfallursache. Derzeit erscheint demnach ein Gasleck am wahrscheinlichsten. Fremdverschulden wird nicht vermutet.

Nach der von Einsatzkräften als "gigantisch" beschriebenen Explosion waren mehrere Gebäude im historischen Zentrum von Utrecht eingestürzt. Die Feuerwehr musste zunächst auf Freigabe warten, um die Trümmer nach möglichen Verletzten zu durchsuchen. Bisher wurde jedoch niemand als vermisst gemeldet. Die Behörden gehen davon aus, dass sich niemand zum Zeitpunkt der Explosion in den Gebäuden aufhielt.