Social-Media-Verbot: Aus für 4,7 Mio. Konten in Australien

Einen Monat nach Inkrafttreten eines Verbots von sozialen Medien für unter 16-Jährige in Australien haben die Anbieter 4,7 Millionen Konten von Jugendlichen deaktiviert. Dies teilte die Internetaufsichtsbehörde des Landes am Freitag mit. "Heute können wir verkünden, dass es funktioniert", sagte Premierminister Anthony Albanese auf einer Pressekonferenz. "Dies erfüllt Australien mit Stolz. Es ist ein wegweisendes Gesetz, das nun in vielen Ländern als Vorbild dient."

Das Gesetz war am 10. Dezember in Kraft getreten. Bei Verstößen drohen den Plattformen Geldstrafen von bis zu 49,5 Millionen australischen Dollar (rund 28,5 Millionen Euro). Betroffen sind unter anderem die Meta-Dienste Instagram, Facebook und Threads, Googles YouTube, TikTok, Snapchat und X. Reddit teilte mit, sich an die Vorgaben zu halten, klagt jedoch gegen das Verbot. Die Zahl der gesperrten Konten ist deutlich höher als Schätzungen vor der Einführung des Gesetzes.