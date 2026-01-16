DAS Margareten eröffnet im ehemaligen Volx/Margareten

Ein altbekannter Ort erwacht zu neuem Leben: Das einst vom Volkstheater bespielte Volx/Margareten an der Margaretenstraße 166 eröffnet Ende Februar unter dem Namen DAS Margareten neu. Der "Raum für lebendiges Theater" wird von Nadja Puttner und Jasmin Avissar geleitet und wird als "innovativer Begegnungsraum, der Kunst, Training und Community-Arbeit verbindet", angekündigt. Der Startschuss fällt am 28. Februar und 1. März mit den Performances "Metamorphosis" und "Baja Buf".

Das Kellertheater möchte sich künftig als Haus etablieren, "in dem sich Kunst und Gesellschaft selbstverständlich begegnen", wie es in der Ankündigung heißt. Der Fokus liege auf Interdisziplinarität, inklusiver Vermittlung und einem "offenen Verständnis von Theater". Einen besonderen Stellenwert will man dabei auf den Tanz legen. Auf die Eröffnungsperformance, die Genres wie Tanz, Comedy und Musik vereint, folgt am 1. März am Vormittag die an Babys gerichtete interaktive Performance "Baja Buff" des VRUM Performing Arts Collective.