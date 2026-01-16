Betrunken und auf Drogen: 33-Jähriger verursachte Unfall am Innsbrucker Südring

Innsbruck – Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss verursachte ein 33-Jähriger am Donnerstag in Innsbruck einen Auffahrunfall. Der Österreicher war mit seinem Auto gegen 18.30 Uhr am Südring unterwegs, als er laut Polizei ungebremst auf den Pkw eines 35-Jährigen auffuhr. Dieser wurde dabei leicht verletzt.