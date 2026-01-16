Ein Mann verletzt
Betrunken und auf Drogen: 33-Jähriger verursachte Unfall am Innsbrucker Südring
Ein Alkoholtest vor Ort verlief positiv, beim Polizeiarzt schlug auch der Drogentest an. (Symbolbild)
© Böhm Thomas
Innsbruck – Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss verursachte ein 33-Jähriger am Donnerstag in Innsbruck einen Auffahrunfall. Der Österreicher war mit seinem Auto gegen 18.30 Uhr am Südring unterwegs, als er laut Polizei ungebremst auf den Pkw eines 35-Jährigen auffuhr. Dieser wurde dabei leicht verletzt.
Ein Alkoholtest beim 33-jährigen Unfallverursacher verlief positiv. Bei der Untersuchung durch den Polizeiarzt bestätigte sich auch der Verdacht auf Suchtmittelbeeinträchtigung. Der Mann ist seinen Führerschein vorerst los. Er muss mit mehreren Anzeigen rechnen. (TT.com)