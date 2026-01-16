Ermittlungen laufen

Auto in Mayrhofen brannte aus: Feuerwehr verhinderte Schlimmeres

Das Auto brannte vollständig aus. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern.
© zoom.tirol

Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:

Angela Dähling

Angela Dähling

+4350403 3062

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162