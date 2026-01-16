Rund um die Uhr im Einsatz

„So massives Blitzeis hatten wir noch nie“: Ein Wörgler Straßenmeister erzählt

Fahrer Max Astner (links) und Straßenmeister Josef Aufschnaiter mit einem der sieben Streufahrzeuge beim Silo in der Straßenmeisterei Wörgl.
© Michael Mader
Michael Mader

Von Michael Mader

Der gefrierende Regen im Raum Wörgl ist immer noch in aller Munde. Die sieben Salzstreuwagen waren auf den Landesstraßen rund um die Uhr im Einsatz. Straßenmeister Josef Aufschnaiter hat so ein Ereignis in den vergangenen 35 Jahren noch nie erlebt.

