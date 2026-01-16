Schon gefahren: Corolla Cross
Sparsamkeit und Sport-Trimm im Fokus: Unterwegs mit facegeliftetem Toyota-SUV
Neu beim Corolla Cross ist unter anderem die Ausstattungslinie GR Sport. Im Programm bleiben zwei Hybridsysteme, das stärkere lässt sich auf Wunsch mit Allradtechnik kombinieren.
© Markus Höscheler
Dem Corolla Cross hat Toyota im Rahmen einer Modellpflege einen neuen Kühlergrill, einen aufgewerteten Innenraum und die GR-Sport-Ausstattungslinie spendiert. Mit ebendieser fuhr die TT in der Vorweihnachtszeit.