Wohin mit dem Verkehr?
„Flagge zeigen“ am Brenner und in Rosenheim: Verkehr polarisiert in Tirol und Bayern
Im Wipptal wächst die neue Luegbrücke langsam aber sicher in die Höhe. Auf der Bestandsbrücke wird es eng – und damit durch Ausweichverkehr auch auf den Wipptaler Straßen. Nun sollen neue Fahrverbote greifen.
Verschärfte Fahrverbote im Wipptal würden nur greifen, wenn auch eine rigorose Kontrolle stattfinde, moniert die Liste Fritz. In Bayern startete indes eine Protestaktion gegen die Pläne des Brenner-Nordzulaufs.