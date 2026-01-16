„Malcolm mittendrin“ kehrt zurück: Deutscher Start der neuen Folgen steht fest

Die Kult-Serie „Malcolm mittendrin“ feiert ihr Comeback. Disney+ hat jetzt den Starttermin für das Revival bekanntgegeben – und bringt dabei nicht nur die chaotische Familie zurück, sondern auch viele der originalen Stars.

Nach mehr als 20 Jahren kehrt die Kult-Sitcom „Malcolm mittendrin“ mit einer neuen, vierteiligen Mini-Serie zurück. Wie Disney+ jetzt offiziell bekanntgab, startet das Revival unter dem Titel „Malcolm mittendrin: Unfair wie immer“ am 10. April 2026 über den Streamingdienst Hulu auf Disney+.

Die Fortsetzung setzt rund zwei Jahrzehnte nach dem Ende der Originalserie an: Malcolm, der zweitälteste Sohn der chaotischen Familie, hat sich in der Zwischenzeit ein eigenes Leben aufgebaut und lebt mit seiner Tochter relativ fernab vom Familiendrama. Ein Jahrzehnt hat er sich von seinen Eltern abgeschirmt. Doch als Hal und Lois seine Anwesenheit bei ihrem 40. Hochzeitstag fordern, wird er wieder mitten ins turbulente Familienchaos gezogen.

Ab 10. April ist die vierteilige Miniserie auf Disney+ abrufbar. © Disney+

Ein Großteil des bekannten Casts ist wieder mit dabei:

Frankie Muniz kehrt in der Titelrolle des Malcolm zurück.

Bryan Cranston spielt erneut den liebenswerten, aber tollpatschigen Vater Hal.

Jane Kaczmarek ist wieder als strenge Mutter Lois zu sehen.

Auch Christopher Kennedy Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) und Emy Coligado (Piama) gehören zum Revival-Ensemble.

Neu dabei sind unter anderem Keeley Karsten, Vaughan Murrae, Kiana Madeira und Caleb Ellsworth-Clark.

Für Fans der Originalserie dürfte vor allem erfreulich sein, dass auch der ursprüngliche Schöpfer der Serie wieder mit an Bord ist– Linwood Boomer ist als Autor und Executive Producer beteiligt.

„Malcolm mittendrin“ lief von 2000 bis 2006 und begeisterte über sieben Staffeln mit insgesamt 151 Episoden ein Millionenpublikum. Heute sind alle Folgen über Disney+ abrufbar. (TT.com)