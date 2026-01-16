Gebühr mehr als verdoppelt
Hohe Ummeldegebühr soll Ticket-Handel bei Karwendelmarsch verhindern
2500 Teilnehmer können maximal am Karwendelmarsch teilnehmen. Die Startplätze waren auch heuer binnen kürzester Zeit ausverkauft.
© Karwendelmarsch
In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Ummeldungen beim Karwendelmarsch markant gestiegen. Das liegt auch daran, dass kurz nach dem Start der Anmeldungen ein reger Handel mit den heiß begehrten Plätzen begann. Um dem entgegenzuwirken, greifen die Veranstalter zu drastischen Maßnahmen.