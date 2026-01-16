Totalsperre der Haller Straße am Sonntag: Bahn-Baustelle geht in entscheidende Phase

Das alte Tragwerk der Bahnbrücke bei der Rauchmühle in Innsbruck ist weg, jetzt steht der Einbau der neuen, 1400 Tonnen schweren Bahnbrücke an: Für diese logistisch-technische Mammutaufgabe muss die Haller Straße am Sonntag komplett gesperrt werden. In Hall zieht man derweil eine positive Zwischenbilanz über den Schienenersatzverkehr.