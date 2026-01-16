SAURER-Häuser punkten mit Individualität, kurzen Montagezeiten und fixen Preisen

Bei Holzbau Saurer bauen wir nicht einfach Häuser – wir schaffen Lebensräume.

Unsere NEUE Website ist online: www.holzbau-saurer.com

Das Familienunternehmen steht seit über sechs Jahrzehnten für hochwertigen Holzbau. Mit dieser langjährigen Erfahrung und Leidenschaft schafft Holzbau Saurer individuelle Wohnlösungen, die nicht nur nachhaltig, sondern auch bis ins kleinste Detail durchdacht sind. Das Team ist stolz darauf, mit Holz einen natürlichen Werkstoff zu verarbeiten, der für Wohnqualität und Behaglichkeit sorgt.

Individuelle Beratung

Bei Holzbau Saurer beginnt jedes Projekt mit einer ausführlichen und individuellen Beratung. Man nimmt sich die Zeit, Ihre Wünsche und Bedürfnisse zu verstehen, um Ihnen maßgeschneiderte Lösungen zu bieten. Dabei ist Kostentransparenz besonders wichtig. Von der ersten Planungsphase bis zur schlüsselfertigen Übergabe wissen Sie jederzeit genau, welche Investitionen auf Sie zukommen – ohne versteckte Kosten.

Qualität und Präzision

Ein Anspruch ist es, höchste Qualität und präzise Umsetzung zu kombinieren. Jedes Detail zählt, damit Ihr neues Zuhause nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch überzeugt. Dabei begleitet das erfahrene Team Sie durch alle Phasen des Bauprojekts.

Holz schafft eine warme und natürliche Atmosphäre, die zum Wohlfühlen einlädt. Es ist ein lebendiger Werkstoff, der Wohnräume zu Orten der Geborgenheit macht – perfekt für Familien und all jene, die ein Zuhause suchen, in dem man sich rundum wohlfühlt.

Innovation, die begeistert

Ihre Visionen werden in die Tat umgesetzt und schaffen Wohnträume, die für Generationen Bestand haben. Mit Holzbau Saurer entscheiden Sie sich für einen Partner, welcher Innovation und Qualität vereint – für ein Zuhause, das Sie Tag für Tag aufs Neue begeistert.

Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie uns für ein Gespräch auf der Tiroler Hausbau- und Energie Messe in Innsbruck, vom 30.1. bis 1.2.2026