Mehrere schwere Mängel: Polizei zog Lkw in Kundl aus dem Verkehr

Kundl – Beamten der Landesverkehrsabteilung ist am Donnerstagmorgen bei Kundl ein Lkw-Zug aufgefallen, der sich bei einer genaueren Kontrolle als schwer mängelbehaftet herausstellte. Das Fahrzeug wurde gegen 7.45 Uhr wegen einer defekten Heckbeleuchtung aufgehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung wurden daraufhin insgesamt sieben schwere technische Mängel festgestellt. Zusätzlich bestätigte der technische Prüfzug der Asfinag einen weiteren Mangel mit „Gefahr im Verzug“, woraufhin die Weiterfahrt bis zur Behebung der Schäden untersagt wurde.

Zudem ergab die Auswertung des Fahrtenschreibers, dass zwei ungarische Fahrer im Alter von 46 und 37 die Aufzeichnungen wiederholt manipulierten. Durch das abwechselnde Nichtverwenden der Fahrerkarten wurden laut Polizei die Ruhezeiten von jeweils neun Stunden dokumentiert, obwohl diese nicht eingehalten wurden.