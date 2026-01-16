Lawinenabgang auf Skipiste in Ischgl: Ein Verschütteter tot

Ischgl – Fatal endete am Freitagvormittag ein Lawinenabgang im Skigebiet Ischgl. Eine Person konnte nur noch tot geborgen werden. Laut ersten Informationen ging die Lawine um kurz nach 10.30 Uhr vom Pardatschgrat auf die rote Piste Nummer 7 ab.

Pistenrettung und Bergrettung machten sich sofort mit einer Hundestaffel auf den Weg. Für einen Verschütteten kam jede Hilfe zu spät, er konnte nur noch tot geborgen werden, teilte die Polizei mit. Nähere Hintergründe zu dem Unglück sind noch unklar. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)