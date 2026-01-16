Initiative in Wörgl: Neue Kinderbücher stärken frühe Bildung

In Wörgl bereichern ab sofort 250 neue Kinderbücher die städtischen Kinderbildungseinrichtungen. Die Stadt investiert damit gezielt in die Sprachentwicklung und Leseförderung der jüngsten Bewohner. Die Neuanschaffung ist Teil eines Sprachförderprojekts.

Wörgl – Die Bücher sind für Kinder mehr als nur Unterhaltung. Sie fördern die Sprachentwicklung und wecken Leselust. Zudem vermitteln sie Wissen und regen Gespräche an. Sie stärken die Fantasie, das Selbstvertrauen und die persönliche Entwicklung der Kinder. Besonders für den späteren Schulbesuch bilden Bücher eine wichtige Grundlage.

Die Neuanschaffung ist ein Baustein des Sprachförderprojekts. Dieses läuft in den städtischen Einrichtungen. Neben gedruckten Büchern kommt auch die App Polylino zum Einsatz. Eltern können damit viele Bücher digital nutzen. So entsteht eine zusätzliche Verbindung zwischen Familie und Einrichtung. Ausgewählte Bücher aus dem digitalen Angebot liegen bereits in den Gruppen auf. Kinder können dort die Geschichten gemeinsam entdecken.

250 Bücher angekauft

Die Stadt Wörgl finanzierte den Ankauf der 250 Bücher, der regionale Buchhandel beriet fachkundig bei der Auswahl. Dies ermöglichte eine vielfältige und altersgerechte Zusammenstellung. Die Bücher sind für Kinder und Pädagoginnen pädagogisch wertvoll.

Bürgermeister Michael Riedhart betont die Bedeutung: „Mit dieser Buchausstattung investieren wir bewusst in Bildung, Sprachkompetenz und Chancengleichheit von Anfang an.“