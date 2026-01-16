Ausflug zur Wurzbergalm

Tourentipp im Ötztal: Wanderung zu einem „Genussplatzl“ oberhalb von Längenfeld

In Köfels/Umhausen startet die Wanderung.
© Irene Rapp
Irene Rapp

Von Irene Rapp

Die Wurzbergalm oberhalb von Längenfeld ist im Winter beliebtes Ziel für Rodler. Wir sind von Umhausen aus zu der Einkehr gewandert.

