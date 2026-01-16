- Überblick
Ausflug zur Wurzbergalm
Tourentipp im Ötztal: Wanderung zu einem „Genussplatzl“ oberhalb von Längenfeld
In Köfels/Umhausen startet die Wanderung.
© Irene Rapp
Von Irene Rapp
Die Wurzbergalm oberhalb von Längenfeld ist im Winter beliebtes Ziel für Rodler. Wir sind von Umhausen aus zu der Einkehr gewandert.
Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:
Alexander Paschinger
+4350403 3014
Thomas Parth
+4350403 2035
