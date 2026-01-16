Wo ist Noah? Große Suchaktion nach Achtjährigem in Deutschland

In Frankfurt wird ein Achtjähriger seit Mittwochfrüh vermisst. Das Kind, es heißt Noah, sei an einer Schule im Bahnhofsviertel abgesetzt worden, „suchte die Schule im Anschluss jedoch nicht auf“, teilte die Polizei mit. Seitdem gebe es keinen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort. Die Polizei Frankfurt sucht nun nach Menschen, die den Jungen nach 8.00 Uhr gesehen haben. Zu möglichen Hintergründen äußerte sich die Polizei nicht.