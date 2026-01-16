Nur Schultasche gefunden
Wo ist Noah? Große Suchaktion nach Achtjährigem in Deutschland
Noah sei Mittwochfrüh von einem Fahrdienst an der Schule (im Bild) abgesetzt worden, dann gibt es keine Spur mehr von dem Kind.
© IMAGO/5VISION.NEWS
Seit Mittwoch wird Noah vermisst. Einen Tag später wurde seine Schultasche gefunden.
In Frankfurt wird ein Achtjähriger seit Mittwochfrüh vermisst. Das Kind, es heißt Noah, sei an einer Schule im Bahnhofsviertel abgesetzt worden, „suchte die Schule im Anschluss jedoch nicht auf“, teilte die Polizei mit. Seitdem gebe es keinen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort. Die Polizei Frankfurt sucht nun nach Menschen, die den Jungen nach 8.00 Uhr gesehen haben. Zu möglichen Hintergründen äußerte sich die Polizei nicht.
Was wir wissen
- Ablauf: Am Mittwochmorgen wurde Noah von einem Fahrdienst an der Weißfrauenschule im Frankfurter Bahnhofsviertel abgesetzt. Seitdem ist er verschwunden.
- Aussehen: Das Kind ist etwa 1,35 Meter groß. Gekleidet war der Junge zum Zeitpunkt des Verschwindens unter anderem mit einer schwarzen Daunenjacke und einer grün-gelb-blauen Pudelmütze.
- Suche: Nach dem Jungen wurde mit großem Aufwand gesucht. Bereits am Mittwoch war etwa die Wasserschutzpolizei am nahen Main im Einsatz. Am Donnerstag wurde die Suche ausgeweitet, unter anderem mit Hilfe eines Hubschraubers.
- Weitere Ermittlungen: Der Bekanntenkreis von Noah und vor allem seine Familie werden durchleuchtet. Zwei Tage nach dem Verschwinden intensivierte die Polizei ihre Ermittlungen im familiären Umfeld. Aufnahmen der Videoüberwachung werden auch mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) ausgewertet. Mögliche Zeugen in den umliegenden Geschäften werden befragt, Hinweisen aus der Bevölkerung wird nachgegangen.
- Bisherige Ergebnisse: Einen Tag nach dem Verschwinden wurde in der Nähe der Schule ein Ranzen gefunden. Er gehört dem vermissten Kind.
Was wir nicht wissen
- Fernbleiben vom Unterricht: Unklar ist, warum Noah nicht in der Schule ankam. Bisher nicht öffentlich bekannt ist, ob er allein oder mit einer anderen Person sich von dem Ort entfernte, wo er morgens abgesetzt wurde.
- Verbleib von Noah: Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Jungen geben können.
- Ursache des Verschwindens: Hintergrund könnte ein Unfall oder eine Straftat sein. Möglicherweise liegen die Gründe auch im familiären Bereich. Hier intensivierte die Polizei ihre Ermittlungen.
- Familie: Über das familiäre Umfeld des Jungen ist bislang wenig bekanntgeworden.
- Schulweg: Es ist bisher nicht von den Ermittlern mitgeteilt worden, warum der Junge mit einem Fahrdienst zur Schule gebracht wurde.