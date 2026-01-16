Testet euer Tirol-Wissen
Von Namlos bis Schlaiten: In welchem Tiroler Bezirk liegt …?
Wie gut kennt ihr euch in Tirol aus? In diesem Quiz werdet ihr es herausfinden! 14 der 277 Gemeinden sollen dem richtigen Bezirk zugeordnet werden.
Das große Quiz zu Tirols Gemeinden
Wie gut kennt ihr euch in Tirol aus? In diesem Quiz müsst ihr die Gemeinde ihrem jeweiligen Bezirk zuordnen.
Frage 1 von 14:
Wo ist die Gemeinde Schattwald zu finden?
