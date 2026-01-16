Testet euer Tirol-Wissen

Von Namlos bis Schlaiten: In welchem Tiroler Bezirk liegt …?

Wie gut kennt ihr euch in Tirol aus? In diesem Quiz werdet ihr es herausfinden! 14 der 277 Gemeinden sollen dem richtigen Bezirk zugeordnet werden.

Das große Quiz zu Tirols Gemeinden

Wie gut kennt ihr euch in Tirol aus? In diesem Quiz müsst ihr die Gemeinde ihrem jeweiligen Bezirk zuordnen.

Frage 1 von 14:
Wo ist die Gemeinde Schattwald zu finden?

❓ Noch mehr Quizspaß gefällig?

undefined

❓ Tirol isch nit lei oans

Hardigatti, kennsch du di do aus? Das große Tiroler Dialekt-Quiz

undefined

15 Fragen über Dr. Gruber

Herzschmerz und Drama am Wilden Kaiser: Nur echte Fans meistern dieses Bergdoktor-Quiz

undefined

Quiz zu heimischen Mythen

10 Fragen zu Tiroler Sagen: Was wisst ihr über Frau Hitt, Salige und Drachen?