17-Jähriger aus Landeck auf Drogen lieferte sich wilde Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein 17-Jähriger ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss hat die Polizei von Landeck bis ins Stubaital auf Trab gehalten. Nach mehreren Diebstählen und einem Unfall, lieferte er sich eine Verfolgungsjagd, bei der er auf Beamte zufuhr, bevor er schließlich mit einem Reifenschaden gestoppt werden konnte.

Landeck – Eine Fahrt mit einem gestohlenen Wagen hat am Donnerstag nach einer Verfolgungsjagd mit der Festnahme eines 17-Jährigen geendet. Der Jugendliche war nicht im Besitz eines Führerscheins und stand unter Drogeneinfluss. Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt. Aber von vorn.

Wie die Polizei am Freitag berichtet, entwendete am Mittwoch gegen 17 Uhr der Jugendliche von seinem Unterkunftgeber in Landeck einen Autoschlüssel. Bei der anschließenden Fahrt beschädigte er zwei weitere Fahrzeuge erheblich. Seine Fahrt führte ihn zunächst nach Prutz, wo er dann am Donnerstagmorgen einen Tankbetrug beging. Dasselbe wiederholte er wenig später in Innsbruck.

Zwei Polizisten verletzt

Anschließend fuhr der Jugendliche auf die Brennerautobahn, wo er bei der Ausfahrt Patsch einen Unfall verursachte und Fahrerflucht beging. Als Beamte der Polizei Fulpmes ihn anhalten wollten, eskalierte die Situation: Der 17-Jährige fuhr plötzlich auf die Polizisten zu, die sich nur durch einen Sprung zur Seite retten konnten. Sein Wagen prallte gegen einen Gartenzaun und danach rückwärts gegen einen Baustellenzaun, bevor der Jugendliche seine Flucht taleinwärts fortsetzte.