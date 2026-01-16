Zwei Angestellte klagen an: Das sind die Missbrauchs-Vorwürfe gegen Julio Iglesias

Missbrauchsvorwürfe gegen den spanischen Schlagersänger Julio Iglesias: Ermittler prüfen die Anzeige zweier Frauen, der Sänger spricht von einer Kampagne der „Boshaftigkeit“.

Zwei ehemalige Mitarbeiterinnen erheben schwere Vorwürfe gegen den spanischen Weltstar Julio Iglesias. Sie berichten von sexualisierter Gewalt und von einem Arbeitsumfeld, das von Kontrolle, Demütigungen und Ausbeutung geprägt gewesen sein soll. In Spanien wird eine formelle Beschwerde inzwischen von Behörden geprüft. Die Staatsanwaltschaft bei der Audiencia Nacional (Nationales Gericht) führt nach Medienberichten eine Vorprüfung. Iglesias weist die Anschuldigungen öffentlich zurück und spricht von „absolut falschen“ Behauptungen.

Tränen in Videos der Frauen

Bekannt wurden die Anschuldigungen durch eine gemeinsame Recherche der spanischen Medien elDiario.es und Univisión Noticias, die nach eigenen Angaben über mehrere Jahre durchgeführt wurde. Im Zentrum stehen die Aussagen zweier Frauen, die als frühere „Live-in“-Angestellte in Iglesias’ Umfeld gearbeitet haben sollen: eine Haushaltshilfe und eine Physiotherapeutin. Beide treten in den Berichten unter Pseudonymen auf – „Rebeca“ und „Laura“ – und bleiben anonym. Ihre Aussagen wurden in Videos veröffentlicht, in denen sie teils emotional und unter Tränen über das Erlebte sprechen.

Über Monate abgeschottet

Die mutmaßlichen Taten sollen sich im Jahr 2021 ereignet haben – in zwei Villen von Iglesias, in Punta Cana in der Dominikanischen Republik sowie in Lyford Cay auf den Bahamas. Die Frauen schildern, dass sie dort über Monate in einer abgeschotteten, stark kontrollierten Situation gearbeitet hätten. In den Berichten ist von ständiger Überwachung, von Druck und von wiederholten Erniedrigungen im Alltag die Rede.

Die schwersten Vorwürfe betreffen sexualisierte Übergriffe. „Rebeca“, damals laut elDiario.es 22 Jahre alt, beschreibt demnach, sie sei wiederholt zu sexuellen Handlungen gedrängt worden und spricht von nicht einvernehmlichen sexuellen Handlungen, die sich häufig nach Arbeitsschluss in einem privaten Bereich des Anwesens abgespielt hätten. Sie sagt, sie habe sich „wie ein Objekt“ und „wie eine Sklavin“ gefühlt. In den Recherchen wird außerdem behauptet, die Übergriffe seien teils vor den Augen und unter Mitwirkung einer ranghöheren Mitarbeiterin geschehen.

Menschenhandel und Zwangsarbeit

„Laura“, die als Physiotherapeutin gearbeitet habe, schildert ebenso unerwünschte körperliche Annäherungen – unter anderem ungefragtes Küssen und Berührungen gegen ihren Willen, etwa am Strand oder am Pool in Punta Cana. Sie sei damals 28 Jahre alt gewesen. Neben den sexuellen Vorwürfen stehen auch arbeitsrechtliche und strukturelle Anschuldigungen im Raum. In der Anzeige werden laut Medienberichten auch mögliche Elemente von Zwang und Ausbeutung thematisiert – hin zu Vorwürfen, die als „Menschenhandel“ und Zwangsarbeit eingeordnet werden. Auch wird in den Berichten erwähnt, dass Mitarbeiterinnen offenbar zu HIV-Tests aufgefordert worden seien. Als Beleg werden Dokumente zu entsprechenden Untersuchungen angeführt.

„Nie respektlos behandelt“

Iglesias bestreitet die Vorwürfe. Laut The Guardian und anderen Medien wies der 82-Jährige die Anschuldigungen in einem öffentlichen Statement in sozialen Medien zurück, erklärte, er habe nie eine Frau respektlos behandelt, und bezeichnete die Behauptungen als „absolut falsch“. Er kündigte an, seinen Namen und seine Würde zu verteidigen.