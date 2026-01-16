Fassaden und Wände mit Graffitis beschmiert: Polizei in Wattens sucht Jugendliche
Wattens – Die Polizei Wattens sucht derzeit nach drei Jugendlichen im Alter zwischen 11 und 16 Jahren, die am Donnerstag in der Rettlsteinerwegstraße in Wattens mehrere Graffitis an Objekte sprühten. Wie die Polizei am Freitag berichtet, wurden Hausfassaden, Betonwände sowie der Fahrbahnbelag einer Tiefgarage mit zahlreichen, farbigen Graffitis verunstaltet. Politische Motive konnten nicht erkannt werden. Laut Bericht war die Tiefgarage versperrt, wie die Täter hineingelangten, ist derzeit nicht bekannt. Auch die Schadenshöhe wird noch ermittelt.
Während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort trat eine Mutter einer minderjährigen Schülerin an die Beamten heran und gab an, dass ihre Tochter drei Jugendliche gesehen habe – in dem Bereich, wo später die Graffitis entdeckt wurden. Einer von ihnen soll eine Spraydose bei sich gehabt haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Jugendlichen verlief ohne Ergebnisse. Die ermittelnden Beamten bitten mögliche Zeugen daher unter der Nummer 059133 7128 um Hinweise. (TT.com)
Personenbeschreibung der Polizei
Person 1: hellhäutig, möglicherweise kroatische Herkunft, schwarze Wintermütze mit weißem Nike-Logo, schwarze Jacke, schwarze Jogginghose mit Nike-Logo im Bereich der Hosentasche, hielt eine Sprühflasche in der Hand
Person 2: dunkelhäutig (hellbraun), möglicherweise türkische Herkunft, schwarze Haare, keine Kappe, dunkelblaue Jacke, weiße Jogginghose
Person 3: hellhäutig, möglicherweise Österreicher, hellblonde Haare, schwarze Jacke, blaue Jeans, weiße Sneaker