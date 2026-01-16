Fassaden und Wände mit Graffitis beschmiert: Polizei in Wattens sucht Jugendliche

Wattens – Die Polizei Wattens sucht derzeit nach drei Jugendlichen im Alter zwischen 11 und 16 Jahren, die am Donnerstag in der Rettlsteinerwegstraße in Wattens mehrere Graffitis an Objekte sprühten. Wie die Polizei am Freitag berichtet, wurden Hausfassaden, Betonwände sowie der Fahrbahnbelag einer Tiefgarage mit zahlreichen, farbigen Graffitis verunstaltet. Politische Motive konnten nicht erkannt werden. Laut Bericht war die Tiefgarage versperrt, wie die Täter hineingelangten, ist derzeit nicht bekannt. Auch die Schadenshöhe wird noch ermittelt.