Koffer gestohlen, Zeche geprellt: Britische Bande in St. Johann festgenommen

Kitzbühel – Fünf Tage, nachdem aus einem Hotel in Kitzbühel sechs Reisekoffer gestohlen worden waren, konnte die Polizei fünf mutmaßliche Täter ausforschen. Bereits am Mittwoch wurden die Briten im Alter von 17 bis 24 Jahren in einem Hotel in St. Johann in Tirol festgenommen. Den Urlaubern konnten laut Polizei unter anderem schwerer Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Betrug und Widerstand gegen die Staatsgewalt nachgewiesen werden.

Vergangenen Sonntag hatten Gäste des Kitzbüheler Hotels Alarm geschlagen, nachdem die Koffer verschwunden waren. Das durchwühlte Gepäck wurde Montagfrüh in einem Bachbett im Kitzbüheler Stadtgebiet aufgefunden. Es fehlten teure Kleidungsstücke und Wertgegenstände sowie Bargeld.

Ein Großteil der Beute sei sichergestellt und den Opfern zurückgegeben worden. Einige Gegenstände konnten noch niemandem zugeordnet werden.

Anzeige auf freiem Fuß

Mit hoher Wahrscheinlichkeit sollen die Verdächtigen auch in St. Johann in einem Restaurant die Zeche geprellt haben. Sechs Personen haben dort am Sonntag Speisen und Getränke um mehr als hundert Euro verzehrt. Sie verließen – ohne zu bezahlen – fluchtartig das Gasthaus.