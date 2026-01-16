- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Duo steht ante portas
Winter-Transfers: Das ist der Stand beim Zweitliga-Aspiranten FC Wacker
Die winterlichen Bedingungen hielten die Wacker-Kicker Albin Krasqnici (vorne) und Mateo Franzotti zuletzt nicht davon ab, den Trainingsbetrieb aufzunehmen.
© Daniel Schoenherr
Von Daniel Lenninger
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten