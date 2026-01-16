„Da sind Vollidioten am Werk“: Rietzer Fasnacht reagiert auf K.o.-Tropfen-Vorfall

Vergangenes Wochenende fielen offenbar drei Personen einer Attacke mit K.o.-Tropfen zum Opfer. Sie besuchten Fasnachtslokale in Rietz und erlitten ein Blackout. „Bei einer Besucherin wurden in der Klinik K.o.-Tropfen nachgewiesen. Wir haben rasch reagiert“, bestätigt Walter Perkhofer als stellvertretender Fasnachtsobmann in Rietz.