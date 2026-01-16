Münzen und Bargeld gestohlen: Einbrecher in Innsbruck und Obermieming unterwegs
Innsbruck, Obermieming – Zwei Einbrüche in Wohnhäuser beschäftigen derzeit die Polizei in Tirol.
Im Innsbrucker Stadtteil Wilten verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt in eine Doppelhaushälfte. Dort entwendeten der oder die Täter mehrere Münzen. Da die Wohnung derzeit nicht bewohnt ist, ist der Tatzeitpunkt nicht genau bekannt. Laut Polizei dürfte der Einbruch zwischen 21. Dezember 2025 und Mitte Jänner 2026 geschehen sein. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.
Durch die Kellertür ins Haus
Ebenfalls keinen konkreten Tatzeitpunkt gibt es für einen Einbruch im Bezirk Imst. Zwischen 28. Dezember 2025 und 15. Jänner 2026 hebelten Unbekannte die Kellertür eines Einfamilienhauses in Obermieming auf. Aus einer Schublade im Erdgeschoss wurde eine Ledergeldtasche gestohlen. Darin befand sich laut Polizei Bargeld im Wert von mehr als 1000 Euro.