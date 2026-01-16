Münzen und Bargeld gestohlen: Einbrecher in Innsbruck und Obermieming unterwegs

Im Innsbrucker Stadtteil Wilten verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt in eine Doppelhaushälfte. Dort entwendeten der oder die Täter mehrere Münzen. Da die Wohnung derzeit nicht bewohnt ist, ist der Tatzeitpunkt nicht genau bekannt. Laut Polizei dürfte der Einbruch zwischen 21. Dezember 2025 und Mitte Jänner 2026 geschehen sein. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.