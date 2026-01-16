Zwei Skikollisionen mit Brüchen und Frakturen in Ehrwald und Königsleiten: Ein Beteiligter flüchtete

Ehrwald, Königsleiten – Zu zwei Kollisionen mit Verletzungen kam es am Freitag auf den Pisten der Skigebiete in Ehrwald und in Königsleiten. Der erste Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr bei der Ehrwalder Alm, als eine 66-jährige Einheimische von der Bergstation Gaistal die blaue Piste Nr. 12 ins Tal fuhr. Kurz vor der Talstation kam es zu einer Kollision mit einem 55-jährigen Deutschen, der auf derselben Piste talwärts gefahren war.

Die Frau stürzte und zog sich zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Mit einer Oberarmfraktur, zwei Rippenbrüchen sowie Prellungen, wurde die Frau mit dem Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Reutte geflogen. Der 55-Jährige selbst stürzte nicht, zog sich dem Polizeibericht zufolge aber Prellungen zu.

Kollision in Königsleiten mit Fahrerflucht

Die zweite Kollision ereignete sich an der Grenze zum Bundesland Salzburg, im Skigebiet Königsleiten auf der blauen Piste Nr. 53. Gegen 12.30 Uhr wurde ein 32-jähriger Österreicher von einem bislang unbekannten Snowboarder angefahren, als dieser gerade seiner gestürzten Mutter helfen wollte. Wie die Polizei berichtet, war der Snowboarder über eine Geländekuppe gesprungen und traf den 32-jährigen Skifahrer beim Landen an der linken Schulter. Dann setzte der Snowboarder seine Fahrt unbeirrt fort. Der 32-Jährige wurde mit einer Fraktur des linken Schlüsselbeins von der Pistenrettung ins Tal gebracht. Weitere Erhebungen werden durchgeführt. (TT.com)