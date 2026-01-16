Rabatte gefährden Existenzen
Nur billig ist kein Rezept: Was die Bauern und Minister Totschnig grantig macht
Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP, m.), LKÖ-Präsident Josef Moosbrugger und Bauernbundpräsident Georg Strasser (r.) am Tirol-Stand auf der Grünen Woche Berlin, wo es Käse aus dem Alpbachtal zu kosten gab.
© Carmen Baumgartner-Pötz
Die „Grüne Woche“ in Berlin ist die traditionelle Leistungsschau für die weltweite Agrarbranche. Die Spitzenvertreter der österreichischen Landwirtschaft fordern verlässliche Bedingungen für bäuerliche Familienbetriebe und wettern gegen die „Unkultur“ der Schleuderpreise im Handel.