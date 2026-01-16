55-Jähriger in Kitzbühel überwies über 10.000 Euro an Internetbetrüger

Kitzbühel – Die Polizei in Kitzbühel nahm eine Anzeige eines 55-jährigen Ungaren auf, der auf einen Investment-Betrug hereingefallen war. Laut Bericht der Polizei soll er zwischen dem 5. September 2025 und dem 13. November 2025 einen fünfstelligen Betrag an die Investmentplattform überwiesen haben, nachdem er sich von den in Aussicht gestellten Gewinnen dazu animieren ließ.