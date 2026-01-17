Rubio und Blair sind Mitglieder des Gaza-Friedensrats

Die US-Regierung hat die Mitglieder des Friedensrats genannt, der die Übergangsverwaltung des Gazastreifens überwachen soll. Laut einer Mitteilung des Weißen Hauses vom Freitag sollen dem "Board of Peace" unter anderem US-Außenminister Marco Rubio, der frühere britische Premierminister Tony Blair und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, angehören. Den Vorsitz des Kontrollgremiums will US-Präsident Donald Trump selbst übernehmen.

Weitere Mitglieder des Friedensrats sollen demnach Trumps Sondergesandter Steve Witkoff, der Milliardär und CEO des US-Vermögensverwalters Apollo Global Management, Marc Rowan, Weltbank-Präsident Ajay Banga und der Trump-Berater Robert Gabriel werden.

Der frühere Nahost-Gesandte der Vereinten Nationen, der Bulgare Nikolaj Mladenow, wird laut dem Weißen Haus die Rolle des Hohen Repräsentanten für den Gazastreifen übernehmen. Der ehemalige Kommandeur von US-Spezialeinheiten, Generalmajor Jasper Jeffers, wurde nach Angaben des Weißen Hauses zum Befehlshaber der Internationalen Stabilisierungstruppe ernannt.

Israel und die radikal-islamische Hamas hatten im Oktober einem Friedensplan Trumps zugestimmt. Demzufolge soll der internationale Friedensrat ein palästinensisches Technokratengremium für Gaza während einer Übergangszeit beaufsichtigen. Eine Resolution des UN-Sicherheitsrats vom November autorisierte den Friedensrat, die Internationale Stabilisierungstruppe im Gazastreifen aufzustellen.