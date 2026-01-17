Rubio und Blair sind Mitglieder des Gaza-Friedensrats
Die US-Regierung hat die Mitglieder des Friedensrats genannt, der die Übergangsverwaltung des Gazastreifens überwachen soll. Laut einer Mitteilung des Weißen Hauses vom Freitag sollen dem "Board of Peace" unter anderem US-Außenminister Marco Rubio, der frühere britische Premierminister Tony Blair und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, angehören. Den Vorsitz des Kontrollgremiums will US-Präsident Donald Trump selbst übernehmen.
Weitere Mitglieder des Friedensrats sollen demnach Trumps Sondergesandter Steve Witkoff, der Milliardär und CEO des US-Vermögensverwalters Apollo Global Management, Marc Rowan, Weltbank-Präsident Ajay Banga und der Trump-Berater Robert Gabriel werden.
Der frühere Nahost-Gesandte der Vereinten Nationen, der Bulgare Nikolaj Mladenow, wird laut dem Weißen Haus die Rolle des Hohen Repräsentanten für den Gazastreifen übernehmen. Der ehemalige Kommandeur von US-Spezialeinheiten, Generalmajor Jasper Jeffers, wurde nach Angaben des Weißen Hauses zum Befehlshaber der Internationalen Stabilisierungstruppe ernannt.
Israel und die radikal-islamische Hamas hatten im Oktober einem Friedensplan Trumps zugestimmt. Demzufolge soll der internationale Friedensrat ein palästinensisches Technokratengremium für Gaza während einer Übergangszeit beaufsichtigen. Eine Resolution des UN-Sicherheitsrats vom November autorisierte den Friedensrat, die Internationale Stabilisierungstruppe im Gazastreifen aufzustellen.
Trotz eines seit Oktober geltenden Waffenstillstands kommt es im Gazastreifen weiterhin zu Gewalt. Seit Beginn der Waffenruhe wurden mehr als 440 Palästinenser, darunter über 100 Kinder, und drei israelische Soldaten getötet.