FPÖ feiert sich bei Neujahrstreffen in Klagenfurt

Mehrere Tausend Gäste werden am Samstag zum Neujahrstreffen der Bundes-FPÖ mit Festrede von Bundesparteichef Herbert Kickl am Klagenfurter Messegelände erwartet. Die Veranstaltung, für die auf Plakaten mit "Kickl kommt heim" geworben wird, bildet auch den Rahmen für den Auftakt des parteieigenen Online-Radiosenders "Austria First", der am Samstag den Sendebetrieb aufnehmen wird.

Bereits ab 10.00 Uhr soll die John-Otti-Band dem Publikum einheizen, erwartet werden unter anderem auch die Parteispitzen der anderen Bundesländer. Eine Stunde später wird dann vom Rednerpult ausgeteilt: Nach Stadtparteiobmann Gernot Darmann und dem Kärntner Landesparteichef Erwin Angerer gehört die Bühne Kickl selbst, für den rund 90 Minuten Redezeit reserviert wurden.