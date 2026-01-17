Europäischer Filmpreis bringt die Stars in Berlin zusammen

In Berlin wird am Samstag der Europäische Filmpreis vergeben. 1.000 Gäste werden dabei im Haus der Kulturen der Welt erwartet - darunter die französische Schauspielerin Juliette Binoche, die Präsidentin der Europäischen Filmakademie ist. Die meisten Nominierungen haben das Roadmovie "Sirât" von Oliver Laxe, das Drama "Sentimental Value" von Joachim Trier und das Drama "In die Sonne schauen" von Mascha Schilinski erhalten. Österreichische Filmen sind heuer hingegen chancenlos.