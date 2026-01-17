Hinter den Kulissen

Mit Skalpell und Pinzette: Ein Kurs, der unter die Haut geht

Julia Schwitzer, Laura Schiendl, Anna Schörkhuber, Georg Schinnerl und Maximilian Schmidt (v.l. nach r.) sezieren gemeinsam an einem Tisch.
© Rita Falk
Eva-Maria Hörtnagl

Von Eva-Maria Hörtnagl

Der Sezierkurs gehört für Medizinstudenten bereits im ersten Semester zum Studienalltag. Die 21-jährige Laura Schiendl aus Ellbögen und ihre Kollegen üben mit dem Skalpell an Körperspenden. Sie wissen, dass das oft gar nicht so einfach ist und erzählen von den Herausforderungen. Die TT hat sie zum Kurs begleitet.

